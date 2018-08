Fluminense rompe acordo com o patrocinador master e vai à Justiça

A diretoria do Fluminense anunciou nesta quarta-feira o rompimento do seu contrato de patrocínio master com a Valle Express. O clube carioca divulgou uma breve nota oficial em que confirma o fim do acordo para exposição da marca da empresa em seu uniforme e avisa que vai acioná-la judicialmente.

"O Fluminense Football Club informa que foi à Justiça fazer valer os seus direitos e que a partir de hoje, 8 de agosto, a Valle Express não é mais o patrocinador master do clube", anunciou o clube em um comunicado.

O acordo entre Fluminense e Valle Express foi fechado no início desta temporada e seria válido até o final de 2019. O clube carioca reclama, porém, que a empresa de cartões não vinha honrando os pagamentos das parcelas do contrato. E agora indicou através da sua nota oficial que deverá buscar o pagamento dos valores em atraso através da Justiça.

O rompimento do acordo entre Fluminense e Valle Express se deu apenas um dia após a operadora de cartões anunciar a venda da parte da operação no Brasil a um grupo de investidores norte-americanos.

Além disso, recentemente o clube carioca fechou um acordo de patrocínio com o Zoom, site e aplicativo que faz comparação de preços em lojas de varejo online, para exposição da sua marca nas costas da camisa.

Já sem expor a marca da Valle Express, o Fluminense voltará a jogar na segunda-feira, quando vai receber o Internacional, no Maracanã, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.