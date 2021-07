Fluminense se acerta com Internacional e contrata o volante Nonato por empréstimo

Nonato é o novo jogador do Fluminense. A diretoria do clube carioca se acertou com o Internacional e oficializou nesta sexta-feira a contratação por empréstimo do volante até o final da temporada 2022 por 500 mil reais. O atleta realizou os exames médicos no Rio de janeiro, na última quinta, e já se juntou ao grupo tricolor. Formado no São Caetano, o jogador teve projeção no clube gaúcho.

"Me disseram que o grupo é muito acolhedor e estou muito animado para ajudar meus novos companheiros. Gosto do jogo intenso, de ter a bola no meio de campo. Minhas características são o passe e a visão de jogo. Espero que eu possa complementar com as qualidades dos meus companheiros. Vim pra ajudar e conquistar grandes coisas esse ano", disse o reforço tricolor.

Destaque em 2019, Nonato foi perdendo espaço no elenco principal do Internacional após lesão e principalmente depois da saída do técnico espanhol Miguel Ángel Ramírez nesta temporada. Em 2021, atuou em todas as competições disputadas pelo clube gaúcho, mas está disponível para vestir a camisa do Fluminense no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Copa Libertadores.

O volante é o primeiro reforço do Fluminense para o segundo semestre de 2021. Nas Laranjeiras, o jogador terá a concorrência de Martinelli, Yago, André e Wellington, além de Hudson, que se recupera de lesão.

No Internacional, onde tem contrato até o final de 2023, Nonato perdeu espaço com o treinador uruguaio Diego Aguirre e não entra em campo desde o dia 20 de junho. Ele esteve na mira do São Paulo no início do ano, mas Miguel Ángel Ramírez não o liberou. Pelo clube gaúcho, o volante soma 91 jogos e sete gols.