Fluminense se anima com boa sequência e projeta 'coisas grandes' na temporada 

A boa sequência do Fluminense no Campeonato Brasileiro empolgou o elenco para o restante da temporada. Embalado pela vitória fora de casa contra o Santa Cruz, domingo, por 1 a 0, o meia-atacante Danilinho afirmou que o time precisa sonhar com coisas melhores do que sua atual posição na tabela.

Em suas últimas quatro partidas pelo Brasileirão, o Fluminense venceu três (Ponte Preta, América Mineiro e Santa Cruz) e empatou uma (Internacional). Assim, subiu para oitavo com 31 pontos, seis a menos do que o quarto colocado Flamengo. Como tem um jogo a menos, contra o Figueirense, em casa, pode se aproximar ainda mais do G4, a zona de classificação para a Libertadores, se vencê-lo.

"Queremos coisas grandes, do tamanho do Fluminense, por isso, continuaremos o trabalho forte em busca disso", comentou o meia-atacante, avaliando como o triunfo fora de casa foi decisivo para consolidar a recuperação. "A vitória foi muito importante pelo adversário difícil que foi o Santa Cruz."

Titular na partida de domingo, substituindo Marcos Júnior, suspenso, Danilinho teve boa atuação ao variar constantemente de posição. Para ele, o bom desempenho ocorreu por conta das orientações do treinador. "O Levir pede que a gente se movimente muito e cumpra uma função predeterminada no campo. Acho que executei bem e o time mostrou estar bem preparado fisicamente, pois aguentamos o ritmo forte e gramado pesado do estádio", avaliou.

Danilinho e o restante do elenco iniciam na quarta-feira de tarde a preparação para enfrentar o líder Palmeiras, domingo, em Brasília, pela 22ª rodada do Brasileirão.