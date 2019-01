Fluminense se apresenta com 4 reforços e aposta em talentos das divisões de base

O elenco de jogadores do Fluminense se apresentou, nesta quinta-feira, no início dos trabalhos para a temporada 2019, no CT Pedro Antonio, na Barra da Tijuca, com a presença de quatro reforços, a aposta em jovens recém-promovidos das divisões de base e o retorno de atletas que estavam emprestados.

O grupo de 32 atletas tem como novidades o volante Bruno Silva, trocado com o Cruzeiro por Jadson, o meia-atacante Mateus Gonçalves, que pertence a um time do México e estava no Sport, e o zagueiro Matheus Ferraz, que vinha defendendo o América Mineiro, além do atacante Luis Felipe, que chega do Internacional.

Caio, Denilson, Zé Ricardo, Fernandinho, João Pedro e Marcos Paulo foram os jogadores das categorias de base que se juntaram ao grupo profissional e deverão ser aproveitados na próxima temporada pelo recém-contratado técnico Fernando Diniz.

Mascarenhas (Botafogo-SP), Nathan Ribeiro (Kashiwa Reysol), Robinho (América-MG) e Luiz Fernando (Minnesota United), além de Matheus Pato (Flu Samorin, da Eslováquia), retornam ao clube após período de empréstimo.

O zagueiro Digão e o volante Airton, dois dos mais experientes do elenco, renovaram seus compromissos por mais um ano e serão referência para Fernando Diniz, que vai iniciar seu trabalho com a disputa do Campeonato Carioca.

O elenco perdeu nomes importantes durante o período de férias. Deixaram as Laranjeiras: Júlio César (Grêmio), Gum, Ayrton Lucas (Spartak Moscou), Mateus Norton (emprestado ao Nacional do Paraguai), Richard (Corinthians), Jadson (Cruzeiro), Sornoza (Corinthians), Marcos Junior (Yokohama Marinos) e Cabezas (retorna ao Atalanta).

O primeiro jogo oficial da equipe na temporada será no fim de semana dos dias 19 e 20, pelo Estadual, contra o Volta Redonda. Logo no começo de fevereiro, o Fluminense inicia também a disputa da Copa Sul-Americana, quando terá pela frente, na primeira fase, o Antofagasta, do Chile.

Confira a lista dos jogadores que se reapresentaram nesta quinta-feira:

Goleiros: Marcos Felipe e Rodolfo.

Laterais: Gilberto, Igor Julião, Marlon e Mascarenhas.

Zagueiros: Digão, Frazan, Ibañez, Matheus Ferraz, Nathan Ribeiro e Paulo Ricardo.

Meio-campistas: Airton, Bruno Silva, Caio, Daniel, Denilson, Luiz Fernando, Mateus Gonçalves e Zé Ricardo.

Atacantes: Everaldo, Felipe, Fernandinho, João Pedro, Luciano, Luis Felipe, Marcos Calazans, Marcos Paulo, Matheus Pato, Pablo Dyego, Pedro e Robinho.