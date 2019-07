Fluminense se incomoda com chances perdidas e pode estrear Nenê em clássico

O excesso de oportunidades perdidas foi detectado pelo técnico Fernando Diniz como principal razão para a campanha ruim do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Na noite de segunda-feira, o time apenas empatou por 1 a 1 com o Ceará, no Maracanã, na conclusão da décima rodada da competição, ficando próximo da zona de rebaixamento.

O clube carioca até conseguiu ficar fora da zona da degola, mas apenas pelos critérios de desempate, pois está na 15ª posição, com os mesmos nove pontos do Vasco, o 16º, e o Cruzeiro, o 17º colocado, que possuem saldo de gols pior, de sete gols negativos, sendo que o do time das Laranjeiras é de -3.

"O que mais incomoda no nosso time é a gente criar e não concluir em gol, está sendo o diferencial de deixar pontos pelo caminho. A gente tem treinado e além disso, temos jogadores com característica de fazer gol, temos o Pedro, o João Pedro, Yony, até o próprio Ganso. A gente tem jogador que, rotineiramente, faz gol, e espera que a bola comece a entrar o quanto antes para que a gente comece a vencer os jogos", disse Diniz.

Com um estilo de jogo intenso e ofensivo, de valorização da posse de bola, o Fluminense criou muitas chances de gol contra o Ceará e chegou aos 14, no Brasileirão, desempenho que só não é melhor do que os de Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro no torneio. Mas não tem sido suficiente, tanto que o time completou o quinto duelo consecutivo sem vitória no torneio.

Esse jejum tentará ser quebrado no sábado, quando o Fluminense vai encarar o Vasco, em São Januário, pela 11ª rodada do Brasileirão. O confronto poderá marcar a estreia do meia Nenê, que foi apresentado antes do confronto de segunda-feira com o Ceará, como adiantou Diniz.

"Se estiver regularizado, tem chance, mas vai treinar primeiro. Nenê é um jogador móvel, tem muita qualidade, é decisivo. Pode jogar em mais de uma posição e vamos encontrar o melhor lugar para ele produzir bem no Fluminense", prometeu o treinador.

Após o duelo com o Ceará, o elenco do Fluminense iniciará a preparação para o clássico contra o Vasco em treino marcado para as 15 horas desta terça-feira no seu CT na Barra da Tijuca.