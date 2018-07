Fluminense se reapresenta após 2 semanas de férias

Por ter enfrentado a Itália em uma partida amistosa uma semana depois da última rodada do Brasileirão antes da pausa para a Copa, o Fluminense entrou de férias com atraso. Da mesma forma, o descanso foi prorrogado e só terminou nesta segunda-feira, quando o elenco se reapresentou nas Laranjeiras.

A primeira atividade da intertemporada foi comandada pelo preparador físico Rodrigo Poletto, que comandou treinamento no campo, com os atletas divididos por grupos. "Todos voltaram muito bem, com ânimo renovado e disposição para treinar forte. Esta motivação é muito importante para o reinício do trabalho", comentou.

De acordo com o preparador físico, os jogadores chegam descansados para o reinício do Brasileirão. "A bateria dos jogadores está cheia, como costumamos dizer, e eles estão em condições de fazer as partes física, técnica e tática, fatores que desenvolvemos de forma integrada", completou Poletto.

Após o almoço, os jogadores viajaram para Macaé, onde ficarão até domingo, em intertemporada. A próxima partida do Fluminense é só no dia 16 de julho, em Criciúma, às 22h, no Estádio Heriberto Hulse, contra o time da casa.