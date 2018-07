Fluminense se reapresenta após tropeço e lateral Wellington Silva cobra melhora Duas semanas após o título da Copa Sul-Minas-Rio, o Fluminense vive um princípio de crise. Foi eliminado pelo Botafogo na semifinal do Campeonato Carioca e, na Copa do Brasil, tomou uma incrível virada de 2 a 0 para 3 a 2, da Ferroviária, mesmo estando com um jogador a mais. A equipe tricolor até conseguiu o empate por 3 a 3 depois, mas deixou péssima impressão na Fonte Luminosa.