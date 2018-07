Fluminense se reapresenta com incertezas no elenco

O Fluminense se reapresenta nesta quarta-feira com algumas indefinições sobre o elenco. O imbróglio com a ex-patrocinadora Unimed, responsável por pagar parte dos vencimentos dos principais atletas da equipe, ainda não foi solucionado, prorrogando o cenário de incerteza ao redor do time.

O meia argentino Darío Conca pode nem aparecer no clube, já que tem proposta sedutora do futebol chinês. Outro destaque do time, o atacante Fred não atuou nas duas últimas derrotas - para Bayer Leverkusen e Colônia - pela Florida Cup, nos Estados Unidos, e não retornou ao Brasil com a equipe alegando causas pessoais. Walter e Cícero também estão sendo sondados por outras equipes.

O clube não descarta a saída de alguns jogadores. Mas, por enquanto, garante a permanência de um, o atacante Fred. O vice-presidente de futebol Mario Bittencourt afirmou recentemente que o atacante não será negociado e o técnico Cristóvão Borges justificou a ausência do Fred nos dois jogos.