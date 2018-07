Fluminense se reapresenta e deve ter ao menos três novidades contra o Goiás

O elenco do Fluminense se reapresentou neste sábado após a derrota por 2 a 1 para o Goiás, na última quinta-feira, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, no jogo de ida pela quarta fase da Copa do Brasil. O técnico Abel Braga aproveitou o trabalho de regeneração física para começar a montar o time para o jogo de volta.

Recuperado de um problema na coxa direita, o atacante Richarlison treinou com os reservas e deve ser o provável substituto do centroavante Henrique Dourado na partida decisiva contra o Goiás, marcada para esta quarta-feira, às 21h45, no estádio do Maracanã, no Rio.

O centroavante lesionou a coxa direita no duelo em Goiânia e não deve ter condições de entrar em campo. Além dele, Abel Braga também não contará com o goleiro Diego Cavalieri, que foi expulso, e o zagueiro Renato Chaves, que levou o terceiro cartão amarelo. Júlio César e Nogueira, respectivamente, devem ser os substitutos.

O elenco do Fluminense ganhará folga neste domingo e retomará os trabalhos na segunda-feira, quando Henrique Dourado passará por exames para saber a gravidade da lesão na coxa direita.