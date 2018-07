Fluminense se reapresenta e Matheus Alessandro pode ganhar chance como titular

O elenco do Fluminense se reapresentou nesta terça-feira e iniciou sua preparação para o duelo contra o já rebaixado Atlético Goianiense, às 17 horas de domingo, fora de casa, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

+ Tabela: Campeonato Brasileiro 2017

E a atividade desta terça foi voltada à parte física, com a realização de um circuito funcional e de exercícios aeróbicos. O técnico Abel Braga, assim, ainda não revelou quem serão os substitutos do lateral-esquerdo Marlon e do atacante Marcos Júnior, suspensos.

A expectativa, contudo, é de que o atacante Matheus Alessandro, revelado pelas categorias de base do clube, fique com a vaga de Marcos Júnior, enquanto Léo jogue na lateral.

Animado com a possibilidade de atuar, Matheus Alessandro disse nesta terça-feira que está pronto para ser titular. "Se aparecer minha chance como titular, não muda em nada minha postura", comentou. "Comecei um jogo contra o Londrina, de lateral. Mas estou aqui para ajudar."

O atacante também ressaltou que o Fluminense pretende encerrar o ano com um bom resultado. "Estamos com a cabeça voltada para conseguir um bom resultado lá. Mesmo lá embaixo, o Atlético-GO vai querer ganhar, mas nós também queremos ganhar."

Feliz com o ano, quando se estabeleceu no elenco profissional, Matheus Alessandro ainda elogiou o trabalho de Abel Braga. "Foi um ano de muito aprendizado. Mesmo o time não indo tão bem, aproveitei minhas oportunidades e tenho certeza que ano que vem será muito melhor para todos", acrescentou. "O Abel vem sempre nos dando oportunidades. É um pai para todos, e querido por todo mundo aqui dentro. Fico feliz de ter realizado o sonho de jogar no time profissional."