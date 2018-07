Fluminense se reapresenta e reservas vencem jogo-treino por 2 a 0

RIO - Vice-líder do Brasileirão e vindo de vitória no clássico com o Flamengo, no domingo, o time do Fluminense se reapresentou nesta terça-feira nas Laranjeiras. Enquanto os titulares realizaram apenas treinos físicos, os reservas participaram de um jogo-treino conta a equipe do Artsul, que terminou com vitória do Flu por 2 a 0.

Os reservas foram comandados pelo técnico Cristóvão Borges, que ao longo do jogo mandou a campo algumas das promessas do clube - como Felipe, Kenedy, Robert, Gustavo Scarpa e Matheus Carvalho. O time teve Biro Biro e Walter no ataque, mas os gols foram marcados por Chiquinho e Higor.

Enquanto o time reserva enfrentava o Artsul, os jogadores que atuaram na vitória sobre o Flamengo realizam apenas atividades na academia do clube. O atacante Fred também participou de um bate-papo com torcedores no perfil oficial da Copa do Mundo no Twitter.