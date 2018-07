Fluminense se reúne para definir técnico para 2014

RIO - Enquanto se mantém na expectativa pelo julgamento do caso Portuguesa, que poderá colocar o clube de volta à primeira divisão, o Fluminense trabalha na escolha de seu técnico para 2014. No sábado à tarde, a cúpula do futebol se reuniu na Barra da Tijuca para tratar de possíveis nomes. Dorival Júnior, que tem contrato até o fim deste ano, não deve permanecer para a próxima temporada.

Os nomes mais cotados para assumir o Fluminense são Renato Gaúcho e Ney Franco. Renato tem o apoio de Celso Barros, presidente da patrocinadora do clube. O ex-jogador encerra seu contrato com o Grêmio este mês e só deve renovar com o clube gaúcho se aceitar uma redução salarial, o que é rechaçado pelo treinador até o momento.

Já Ney Franco tem o apreço do presidente do Fluminense, Peter Siemsen. O mandatário tricolor inclusive já manteve contato com o treinador. O problema é que o técnico tem contrato com o Vitória até o fim de 2014, e é provável que seu acerto com o clube carioca passe pelo pagamento de uma multa rescisória.

Tite, que deixou o Corinthians, é outro nome cogitado nas Laranjeiras. O treinador, porém, já manifestou interesse em não treinar nenhum clube brasileiro no primeiro semestre.