Fluminense sofre com desgastante viagem a Venezuela

Ao todo, foram quase 13 horas para chegar ao destino. Depois de ter treinado na manhã de terça-feira no Rio, a delegação do Fluminense embarcou para a Venezuela no começo da tarde. O avião fez uma escala em São Paulo antes de seguir para Caracas. Ainda foi preciso esperar mais quatro horas no aeroporto da capital venezuelana até pegar um voo fretado para a cidade de Barinas.

"Às vezes, no futebol, temos que passar por isso. Estamos exaustos, mas o que importa é a conquista dos três pontos na quinta-feira, o que nos deixaria bem próximos da classificação às oitavas de final da Libertadores", disse o atacante Fred, capitão do Fluminense, ao desembarcar em Barinas já na madrugada desta quarta-feira.

Apesar do cansaço com a viagem, o Fluminense ainda fará um treino nesta quarta-feira. Mas será apenas para reconhecimento do Estádio Agustín Tovar, palco do jogo de quinta contra o Zamora.