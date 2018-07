Fluminense tem a volta de Fred para bater o Corinthians O Fluminense aposta em Fred para vencer o Corinthians no jogo deste domingo, às 16 horas, no Pacaembu. Pela primeira vez desde que assumiu o comando da equipe tricolor, o técnico Muricy Ramalho vai contar com o atacante, que retorna ao time após se recuperar de cirurgia por causa de apendicite.