Fluminense tem boa estreia no Carioca e derrota o Friburguense

Último dos grandes do Rio a entrar em campo, o Fluminense derrotou o Friburguense por 2 a 1, neste domingo, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), confirmando a boa estreia dos quatro principais times do estado. Vinícius e Fred marcaram os gols da equipe tricolor, enquanto que Thalles descontou.

Antes de a bola rolar no estádio Raulino de Oliveira, foi respeitado um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao jornalista José Luiz Alcântara, chefe de redação da Sucursal Rio do Estado, falecido no início da semana passada.

Com um time renovado, o Fluminense encontrou dificuldade para mostrar mecânica de jogo. Mesmo que a equipe dominasse as ações, o meio de campo foi burocrático no primeiro tempo e a dupla de ataque Fred e Lucas Gomes apresentou pouco entrosamento na frente.

Mesmo assim, praticamente só o Fluminense jogou na etapa inicial, ocasião em que abriu 2 a 0 merecidamente. O primeiro gol saiu aos 16 minutos, quando Vinícius apanhou rebote da entrada da área e chutou rasteiro. Fred ampliaria cobrando pênalti sofrido por Wagner aos 45.

Na etapa complementar, o Friburguense conseguiu equilibrar o jogo. Para isso, contou com o volante Rômulo se soltando mais para o ataque e com Caíque se movimentando bastante na frente. Os dois, aliás, tiveram participação importante no gol da equipe. Aos 25 minutos, Rômulo lançou Caíque; o atacante passou para Jorge Luiz ajeitar para finalização de Thalles, que havia acabado de entrar.

O gol acendeu o alerta no Fluminense. A equipe do técnico Cristóvão Borges seguiu tendo boas chances de ampliar, mas, visivelmente cansada, encontrou dificuldades em acompanhar os contragolpes do Friburguense. Assim, Diego Cavalieri teve que trabalhar bastante - o suficiente para garantir o triunfo por 2 a 1.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 x 1 FRIBURGUENSE

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Renato (Wellington Silva), Henrique, Victor Oliveira e Giovanni; Edson, Jean, Vinícius (Walter) e Wagner; Lucas Gomes (Marlone) e Fred. Técnico: Cristóvão Borges.

FRIBURGUENSE - Marcos; Sergio Gomes, Cadão, Pierre e Flavinho; Bidu, Damião, Rômulo e Jorge Luiz (Lucas Tavares); Ziquinha (Thalles) e Caique. Técnico: Gerson Andreotti.

GOLS - Vinícius, aos 16, e Fred (pênalti), aos 45 minutos do primeiro tempo; Thalles, aos 25 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Victor Oliveira (Fluminense); Cadão e Bidu (Friburguense).

ÁRBITRO - Pathrice Wallace Correa Maia.

RENDA - R$ 46.105,00.

PÚBLICO - 2.089 pagantes (2.850 no total).

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).