Fluminense tem clima leve e apoio da torcida antes de clássico

Com o Fluminense fora do G-4 do Campeonato Carioca e precisando vencer o Flamengo, neste domingo, para seguir com chances de chegar à semifinal do Estadual, a torcida tricolor poderia cobrar um bom resultado no Maracanã. Mas o clima neste sábado, nas Laranjeiras, foi de tranquilidade e apoio.

Em atividade aberta, dezenas de torcedores compareceram para passar confiança ao time que é apenas o quinto colocado do Campeonato Carioca. Em campo, o clima também foi leve, com direito a futevôlei e atividades recreativas no gramado antes do início de um treino tático comandado por Ricardo Drubscky. Depois, ataque e defesa treinaram bolas aéreas por cerca de 40 minutos.

O zagueiro Marlon não participou da atividade e ficou na academia. Mas o Fluminense conta com ele para o clássico. Assim, a equipe será formada por: Diego Cavalieri; Wellington Silva, Gum, Marlon e Giovanni; Edson, Jean, Gerson e Wagner; Kenedy e Fred. O atacante Walter negocia com o Atlético-PR e não vai ser relacionado até que resolva sua situação no clube.

Com 28 pontos, o Fluminense precisa vencer o líder Flamengo, que tem 32, para não chegar em situação tão complicada na última rodada. Botafogo, Madureira e Vasco somam 30 e podem disparar. O Madureira será o fiel da balança nesta reta final, uma vez que pega o Botafogo neste domingo e o Flu na quarta-feira.