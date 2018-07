'Fluminense tem de vencer na quarta-feira', cobra lateral Chiquinho

O empate diante do líder Cruzeiro, com um gol marcado aos 43 do segundo tempo, não pode ser considerado mau resultado, mas no Fluminense todos esperavam mais. Ainda sonhando com o título, a equipe carioca sabia que uma vitória diante do principal time da competição, em casa, era fundamental. Por isso, quer recuperar os pontos perdidos já na próxima rodada, diante do Figueirense, quarta-feira, mesmo em Florianópolis.

"Vamos trabalhar forte porque o campeonato não acabou. Poderia ser melhor o resultado contra o Cruzeiro, mas conseguimos o empate. Temos um jogo importante pela frente e vamos lá buscar a vitória. O Fluminense é um time que vai brigar na parte de cima da tabela e, por isso, temos de vencer o Figueirense. Sabemos que não será fácil, nenhum jogo no Brasileiro é, mas podemos ganhar", declarou Chiquinho.

Diante do Cruzeiro, o jogador voltou a ser aproveitado como titular na lateral esquerda, apesar de ser meia de origem. E ele não parece preocupado com a posição na qual será escalado pelo técnico Cristóvão Borges, desde que mantenha a condição de titular.

"Não tem essa de Chiquinho lateral, meia ou atacante. Quero ajudar o Fluminense. Vou jogar onde o Cristóvão pedir. Ele é um treinador muito inteligente, sabe o que é melhor para a nossa equipe e já demonstrou isso nos jogos. Quero ajudar sempre", afirmou.