Fluminense tem dupla titular do ataque contra Palmeiras O técnico Cristóvão Borges ainda tem dúvidas sobre a equipe que colocará em campo para enfrentar o Palmeiras, às 18h30 deste sábado, no estádio do Maracanã, no Rio, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fluminense terá a volta de sua dupla de ataque titular, mas os jogadores que formarão defesa e meio de campo ainda não estão totalmente definidos.