Fluminense tem volta de Vinícius e não deverá contar com Edson no clássico O técnico Cristóvão Borges indicou nesta sexta-feira a formação que o Fluminense deve usar contra o Vasco, domingo, no Engenhão, que será palco do primeiro clássico deste Campeonato Carioca. A presença do volante Edson está praticamente descartada. O jogador sofreu uma contusão no joelho direito na última rodada diante do Volta Redonda e dificilmente terá condições de jogo.