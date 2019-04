Fluminense tenta avançar na Copa do Brasil para esquecer queda no Carioca

Eliminado na semifinal do Campeonato Carioca, o Fluminense pode dar uma resposta para a torcida já nesta terça-feira, pela terceira fase da Copa do Brasil. Depois de empatar em 0 a 0 no Mato Grosso, enfrenta o Luverdense no Maracanã, às 19h15, dependendo de uma vitória simples para avançar à quarta fase. O técnico Fernando Diniz não quer abalar a confiança do elenco, que saiu de campo cabisbaixo no último sábado, após empatar por 1 a 1 com o rival Flamengo.

O Fluminense abriu o placar no finalzinho do primeiro tempo e chegou a colocar um pé na final, mas tomou o empate do Flamengo. Acabou eliminado, no Maracanã, porque o rival tinha a vantagem de jogar pela igualdade por ter a melhor campanha. "Nós estivemos com um pé na final. Foi uma pena termos sofrido o empate", lamentou Diniz.

Nesta terça-feira, o Fluminense deve ter força máxima na busca por dar uma alegria ao seu torcedor. Diniz vai contar com o retorno de Paulo Henrique Ganso. O meia não pôde enfrentar o Flamengo porque estava suspenso - foi expulso na semifinal da Taça Rio. Ele pegou nove jogos de gancho, mas a punição vale apenas para o Campeonato Carioca de 2020. Com isso, o meia está confirmado como titular e Daniel volta para o banco. Caio Henrique pode começar na lateral esquerda no lugar de Ezequiel e Dodi é favorito para entrar no meio de campo.

Se o momento do time carioca não é dos melhores, o do Luverdense também não fica muito atrás. O clube foi eliminado na semifinal do Mato-Grossense com duas derrotas para o Cuiabá, por 2 a 0, dentro de casa, e 3 a 0, na Arena Pantanal, no último domingo. Os resultados não abalaram a confiança no trabalho de Júnior Rocha, que segue no comando do time. O atacante Wilson Júnior, que vinha se recuperando de dores musculares, é a única dúvida. Se ele não tiver condições de jogo, Bryan entra no seu lugar.