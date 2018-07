Fluminense tenta controlar ansiedade na reta final

Líder do Brasileirão, o Fluminense depende apenas de suas forças para ser o campeão. Se vencer os quatro jogos que faltam - enfrenta Goiás, São Paulo, Palmeiras e Guarani -, o time carioca leva o título sem depender de ninguém. Por isso mesmo, os jogadores lutam para controlar a ansiedade nesta reta final do campeonato.

"Imagino, sim, esse título, pois será muito importante para mim. Teve um feriado durante a Copa do Mundo, quando havia feito apenas cinco ou seis jogos pelo clube, e quando cheguei na Bahia tinha uma festa de uns 100 tricolores para mim. Imagine agora se conquistarmos o título?", revelou o lateral Carlinhos, um dos titulares do Fluminense.

Assim como Carlinhos, os outros jogadores do Fluminense sonham com a conquista do título que o clube não alcança desde 1984. Mas a ordem do técnico Muricy Ramalho é para manter a concentração. E o próximo compromisso será no domingo, quando o time carioca recebe o ameaçado Goiás no Engenhão, em jogo da 35ª rodada do Brasileirão.