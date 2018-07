Fluminense tenta equilibrar desfalques com inúmeras opções à lateral esquerda

Com uma série de desfalques, mas inúmeras opções à lateral esquerda, o Fluminense desafia nesta quinta-feira o Cruzeiro, às 19h30, no estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ), pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Reginaldo, por exemplo, após passar por exames, teve constatado um estiramento muscular no posterior da coxa direita e está fora. Nogueira, seu parceiro de zaga na vitória sobre o Coritiba, que também sofreu uma contusão no mesmo duelo, se recupera de um entorse no tornozelo esquerdo e permanece como dúvida.

Outro problema está no ataque. Em tratamento de um estiramento do músculo adutor da coxa esquerda, Henrique Dourado acelerou a sua recuperação nesta semana, mas não terá condições de jogo. Pedro pode seguir como substituto.

Se enfrenta problemas em quase todas as posições, o técnico Abel Braga tem um excesso de opções na lateral esquerda. O Fluminense anunciou a contratação de Marlon, atleta de apenas 20 contratado por empréstimo do Criciúma, e tem outros dois bons jovens no setor: Léo, com mais de 50 jogos pela equipe, e Mascarenhas, que vem alternando atuações pelo profissional e pelo time sub-20.

Convocado pelo técnico Tite no ano passado para um período de treinos com a seleção brasileira principal, Marlon chega confiante ao Fluminense.