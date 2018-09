Fluminense tenta esquecer ausência de Pedro para engrenar no Brasileirão

Sentindo falta de Pedro, seu principal jogador e um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, o Fluminense tenta engrenar na competição. Um passo importante para isso é superar o Vitória nesta quinta-feira, às 19 horas, no Maracanã, em confronto da 23.ª rodada.

Há dois jogos sem vencer - derrota para o Cruzeiro por 2 a 1 e empate em 1 a 1 com o São Paulo na última rodada - o Fluminense terá de se virar sem Pedro novamente para voltar a triunfar. O centroavante, que foi cortado da seleção brasileira em razão de uma lesão no joelho, tem previsão de volta para daqui a 20 dias ao time que soma 27 pontos e está mais perto da zona de rebaixamento do que do grupo que garante vaga na próxima Copa Libertadores.

Sem Pedro, artilheiro do torneio nacional, com dez gols, ao lado do santista Gabriel, o Fluminense encontrou dificuldades para balançar as redes, haja visto que os dois últimos gols da equipe foram marcados por jogadores dos próprios rivais. A criação também foi afetada, já que o centroavante participava ativamente da construção das jogadas.

O principal responsável pela armação das jogadas, aliás, também é desfalque. Sornoza foi convocado pela seleção equatoriana e desfalca o time nos próximos dois compromissos. O técnico Marcelo Oliveira, que definiu Kayke como centroavante titular enquanto Pedro estiver ausente, tem o meia Daniel e os atacantes Luciano, Marcos Junior e Júnior Dutra como opção para a vaga do equatoriano.

Titular e prestigiado por Marcelo Oliveira, o atacante Everaldo aparece como um dos candidatos a colocar fim no jejum de gols dos homens de frente. "Atacante vive de gols. Tenho me cobrado bastante, mas eu não me cobro só por não estar fazendo gols, me cobro porque a vitória também não está vindo", disse.

Na esquerda, Léo tem boas chances de seguir no time pois o titular Gilberto, com dores no joelho esquerdo, não participou dos últimos treinos e pode ser desfalque novamente. Por outro lado, o capitão Gum volta ao time depois de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo.