Fluminense tenta estragar a festa do hepta do Corinthians em Itaquera

O Fluminense entrará em campo nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio Itaquerão, em São Paulo, com o objetivo de adiar a festa do Corinthians. O time carioca é o único que pode evitar o hepta da equipe paulista no Campeonato Brasileiro, que lidera a atual competição com 68 pontos, 10 à frente do Grêmio, o segundo colocado, a quatro rodadas do final.

+ Jô e Henrique Dourado fazem duelo de artilheiros na arena

+ Corinthians enfrenta o Fluminense para garantir a festa e o título na arena

Uma vitória nesta 35.ª rodada também poderia até livrar o Fluminense matematicamente do rebaixamento. Atualmente, o time carioca ocupa a 14.ª colocação com 43 pontos, a sete da zona da degola. O lateral-esquerdo Léo, que entrará como titular na vaga de Marlon, suspenso, falou sobre o confronto contra o líder da competição.

"É cada um defendendo o seu. Pergunta se eles gostariam de estar no nosso lugar na tabela, se nos deixariam ser primeiros. Não deixariam. Cada um está fazendo o seu papel. Amanhã (quarta-feira) vamos entrar com vontade de vencer. Nosso objetivo é fazer logo esses pontinhos que restam", disse Léo.

O técnico Abel Braga escondeu o treino da véspera da partida e não confirmou a formação titular. No entanto, ele deve fazer ao menos duas alterações em relação ao time que perdeu para o Cruzeiro por 3 a 1, no último domingo, em Belo Horizonte.

O meia equatoriano Sornoza e o atacante Henrique Dourado, que cumpriram suspensão na partida, começarão entre os titulares. Na zaga, Gum e Reginaldo disputam a vaga de Renato Chaves, suspenso.