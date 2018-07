Fluminense tenta liberar Fred e Diego Cavalieri para o Brasileirão

RIO - A diretoria do Fluminense solicitou à CBF e à Fifa, nesta segunda-feira, a liberação dos jogadores Fred e Diego Cavalieri para atuarem nas partidas que antecedem o recesso da Copa do Mundo. Ambos foram convocados por Felipão para defender a seleção brasileira - o goleiro para uma lista de suplentes - e, por decisão da entidade reguladora do futebol, todos os jogadores deveriam estar à disposição de suas seleções já a partir desta segunda.

Enquanto a liberação não vem, os atletas seguem a rotina de treinos nas Laranjeiras e participaram normalmente da atividade comandada por Cristóvão Borges nesta segunda na sede do clube. O time tricolor espera obter a resposta antes de quarta, quando encara o São Paulo no estádio do Maracanã, no Rio. Neste caso, apenas Diego Cavalieri estaria liberado para jogar, já que Fred está suspenso.

Os convocados devem se apresentar no dia 26 de maio à seleção brasileira e o clube carioca tenta contar com Fred até o próximo sábado, quando enfrenta o Bahia. O goleiro, que está na lista de suplentes definida por Felipão, poderia jogar as partidas seguintes contra Internacional e Atlético Mineiro.