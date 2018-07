Fluminense tenta manter o embalo contra o Palmeiras

RIO - Embalado por três boas vitórias desde a chegada do técnico Cristóvão Borges, o Fluminense encara o Palmeiras neste sábado, às 21 horas, no Pacaembu, pela segunda rodada do Brasileirão, tentando manter a boa fase. Para isso, aposta também no atacante Fred, que parece ter recuperado a melhor forma e vem marcando gols nos últimos jogos.

Na sexta-feira, o técnico comandou o último treino antes da partida e escalou o time sem surpresas. Fora do compromisso de quarta-feira contra o Tupi, em Juiz de Fora (MG), pela Copa do Brasil, o volante Diguinho retorna ao time na vaga do colombiano Valencia. O zagueiro Elivelton também volta, compondo o setor ao lado de Gum - com isso, Wellington Carvalho vai para o banco de reservas.

Além do bom momento, o Fluminense mostra um certo alívio por saber que o Palmeiras deve entrar em campo neste sábado desfalcado de um de seus principais jogadores: o atacante Alan Kardec. "A ausência dele vai ser boa. Mas a nossa preparação é a mesma: com ele ou sem ele, vamos para ganhar", avisou o volante Jean, um dos titulares do técnico Cristóvão Borges.