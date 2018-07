Fluminense tenta mostrar força na estreia na Venezuela Uma equipe interessada acima de tudo na vitória é a que o Fluminense mandará a campo nesta quarta-feira, na Venezuela, para a estreia na Libertadores, de acordo com o treinador Abel Braga. Considerado um dos favoritos ao título da competição, o time carioca começa sua campanha diante do Caracas, a partir das 22 horas, pela abertura do Grupo 8, na capital venezuelana.