Fluminense tenta reviravolta contra o Avaí para evitar eliminação precoce

Depois de empolgar a torcida com boas atuações, o Fluminense esbarrou no Avaí e fez renascer a desconfiança do início da temporada. Para espantar esse sentimento, reencontra o time catarinense às 21h30 desta quinta-feira, na Ressacada, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

No primeiro duelo, no Engenhão, o time carioca vinha de uma sequência de oito jogos sem derrota, com direito a três goleadas seguidas. O período de invencibilidade foi derrubado pelo Avaí, que venceu por 2 a 1 e agora joga por um empate em Florianópolis.

O Fluminense, por sua vez, precisa triunfar por dois gols de diferença, já que gols marcados fora de casa não contam mais como critério de desempate na Copa do Brasil. Caso ganhe pela vantagem mínima, a vaga será decidida nos pênaltis.

Mesmo com o bom aproveitamento na Taça Rio, na liderança do Grupo C, com 13 pontos e já classificado às semifinais, o time das Laranjeiras ainda tem muito a provar. Após conseguir renovar as esperanças diante de expectativas iniciais modestas, o time espera não decepcionar os torcedores. "É o jogo mais importante do ano até aqui. Temos essa responsabilidade. O Abel (Braga) pediu para a gente não se desesperar, não se atirar ao ataque de maneira desesperada", comentou o lateral-direito Gilberto.

A importância da classificação também está relacionada aos cofres. Em crise financeira, o Fluminense já embolsou R$ 3,6 milhões por ter chegado à terceira fase. Se avançar mais uma etapa, ganha mais R$ 1,8 milhão de premiação. Em campo, o técnico Abel Braga não vai contar com o zagueiro Renato Chaves, que está suspenso e será substituído por Reginaldo. No mais, vai ter força máxima.

Já o Avaí vem de uma sequência de dois jogos sem vitórias no Campeonato Catarinense. Na última partida pelo Estadual, empatou por 1 a 1 no clássico com o Figueirense. Apesar disso, a vitória sobre o Fluminense no jogo de ida serve para dar confiança. "Temos que jogar sem erros e ser letais ao sair nos contra-ataques. O mais difícil, que era vencer o Fluminense fora de casa, nós já fizemos", disse o zagueiro Alemão.

O técnico Claudinei Oliveira vai contar com os retornos de Getúlio, Lourenço e Rafinha, todos liberados pelo departamento médico. Getúlio, que se lesionou justamente no primeiro jogo contra o time carioca, briga com Maurinho por uma vaga no ataque, mas o treinador não confirmou quem começará jogando.