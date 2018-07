Fluminense tenta segurar boa vantagem no Uruguai pela Sul-Americana

No Fluminense, a perda do título carioca para o Flamengo já é passado. O foco agora está na Copa Sul-Americana. O time de Abel Braga entra em campo nesta quarta-feira, pela primeira fase da competição. O adversário é o Liverpool do Uruguai, no Estádio Centenário, em Montevidéu, às 21h45.

Como o gol fora de casa é critério de desempate, os brasileiros podem até perder por um gol de diferença que avançam de fase. Isso porque, com gols de Richarlison e Henrique Dourado no Maracanã, o Fluminense venceu o primeiro jogo por 2 a 0 e agora tem uma boa vantagem.

Caso marque mais um gol no Uruguai, o time praticamente sela a classificação. Já o Liverpool precisa correr atrás da vantagem dentro de casa. Se vencer pelo mesmo placar diante da sua torcida, o Liverpool leva a decisão da equipe classificada para os pênaltis.

O técnico Abel Braga mal teve tempo de preparar o time. O grupo trabalhou na segunda-feira no Rio e já embarcou para Montevidéu na manhã de terça. O principal desfalque é o volante Douglas, que está com dores articulares e ficou no Brasil ao lado de Gustavo Scarpa, também se recuperando de lesão. Marquinhos Calazans e Lucas Fernandes também não foram relacionados.

Diego Cavalieri, expulso no último domingo contra o Flamengo, vai atuar normalmente. Wellington Silva, que caiu de produção nas últimas semanas, também deve ter sua vaga garantida, mesmo com Marcos Júnior saindo bem do banco de reservas. Outro que não agradou na final do estadual foi o zagueiro Renato Chaves, mas Abel Braga só tem três jogadores para a posição: Henrique, que já é titular, e o jovem Nogueira, revelado na base.

Mas os uruguaios têm baixas importantes para buscar a classificação. Principal destaque do clube no Torneio Apertura, o meia-atacante Nicolás de la Cruz está na seleção sub-20 para e já é desfalque certo, mesma situação do lateral Santiago Veiga. Além deles, o meio-campista Gonzalo Freitas foi expulso no primeiro jogo por um pisão no rosto de Henrique e está automaticamente suspenso.

Por fim, Cristian Latorre ainda se recupera de uma lesão e não deve ser relacionado pelo técnico Alejandro Bertoldi, que vem fazendo mistério sobre a escalação. O treinador sabe a importância do resultado em casa para dar sequencia ao trabalho. No Campeonato Uruguaio, que tem 16 participantes, o time do Liverpool aparece apenas na 14.ª posição, com 12 pontos.