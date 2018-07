Fluminense terá ao menos 5 reforços contra a equipe do Palmeiras

Em busca da reabilitação após empatar nas suas últimas três partidas no Campeonato Brasileiro, o Fluminense terá ao menos cinco reforços na partida contra o Palmeiras, sábado, no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta quinta-feira, os volantes Edson, Rafinha e Valencia e os atacantes Rafael Sobis e Fred treinaram normalmente e estão à disposição do técnico Cristóvão Borges.

Edson, Rafinha e Rafael Sobis estão completamente recuperados de estiramento muscular na coxa esquerda, enquanto Valencia não reclama mais de dores no joelho direito. Já Fred, que foi poupado da partida contra o Figueirense para reforçar a preparação física, também está liberado.

Nesta quinta-feira, os jogadores que não viajaram para Florianópolis treinaram nas Laranjeiras. Enquanto isso, o zagueiro Henrique, que ainda sofre com uma lombalgia, fez fisioterapia e deu voltas no gramado. O coordenador do departamento médico do Fluminense, Douglas Santos, no entanto, disse que o jogador ainda pode ser liberado para o duelo com o Palmeiras.