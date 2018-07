Fluminense terá força máxima para clássico com Botafogo

RIO - O técnico Renato Gaúcho vai poder contar com todos seus titulares para enfrentar o Botafogo, domingo, no Maracanã. O time está a um passo da classificação para a fase semifinal do Campeonato Carioca e conta também com outra motivação para se sair bem no clássico: a recuperação de Fred. O atacante fez um gol no meio de semana - o da vitória sobre o Macaé - e quebrou um jejum de mais de seis meses.

O gol de Fred trouxe alívio para toda o Fluminense. Como representa uma liderança para a equipe, o atacante acabava passando sua ansiedade para os demais. Renato Gaúcho disse que agora Fred vai atuar mais leve.

O treinador desconsiderou a informação de que o Botafogo vai levar a campo o time reserva e afirmou que "quem entrar vai querer mostrar serviço". Ele enfatizou que em clássico os jogadores se superam. "O torcedor tem que ir para o Maracanã sabendo que o jogo vai ser muito difícil", declarou Renato.

Sem problemas de lesão ou suspensão, o Fluminense deve entrar em campo com: Diego Cavalieri; Bruno, Elivelton, Gum e Carlinhos; Valencia, Diguinho, Jean e Conca; Rafael Sobis e Fred.