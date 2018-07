Fluminense terá volta de Fred, mas pode perder três nomes

Após a derrota para o Macaé na última rodada do Campeonato Carioca, o Fluminense começou a semana pressionado para voltar ao G-4. Os jogadores se reapresentaram ao clube para treinar nesta terça-feira. Antes das atividades, o técnico Cristóvão Borges conversou com eles sobre a última derrota, que derrubou a equipe para a quinta posição.

Perto do fim da primeira fase - restam cinco rodadas -, o treinador cobrou uma reação dos atletas para que o time não perca uma vaga nas finais do campeonato. Em seguida, ele conduziu um treino com bola em campo reduzido.

Na próxima rodada, o time vai ter a volta do capitão Fred, que cumpriu suspensão na última partida. Por outro lado, pode perder o atacante Kenedy, o lateral Giovanni e o zagueiro Henrique, que sentem problemas musculares e, por isso, não treinaram. O próximo duelo do Fluminense está marcado para o sábado contra o Tigres, às 18h30, no estádio do Maracanã.