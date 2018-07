Fluminense terá volta dos titulares na estreia da Copa Sul-Americana no Maracanã

O Fluminense iniciou, nesta segunda-feira, no CT Pedro Antonio, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, a preparação para a estreia na Copa Sul-Americana, marcada para esta quarta-feira, às 21h45, contra o Liverpool-URU, no estádio do Maracanã. O técnico Abel Braga terá de volta dos titulares para encarar os uruguaios.

A comissão técnica do Fluminense havia deixado claro que prioriza o confronto pela competição sul-americana, tanto que poupou os principais do clássico Fla-Flu do último domingo - empate em 1 a 1 no estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES) -, pela Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.

Nesta segunda-feira, os atletas que participaram do clássico fizeram apenas atividades regenerativas e musculação. Os demais jogadores treinaram por cerca de 1 hora e 30 minutos. O grupo volta aos treinamentos nesta terça.

TAÇA RIO

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) confirmou as datas para as semifinais da Taça Rio. O Fluminense encara o Botafogo no domingo, às 16 horas. Vasco e Flamengo jogam no sábado, às 18h30. Os locais dos jogos ainda não foram confirmados pela entidade.