Fluminense terá volta dos zagueiros Gum e Antonio Carlos no domingo Apesar do bom desempenho da dupla Henrique e Marlon na vitória por 2 a 0 sobre a Ponte Preta, o Fluminense deverá ter o retorno de Gum e Antonio Carlos na zaga para a partida do próximo domingo, diante do Goiás, no Serra Dourada. Quem revelou foi o próprio técnico do time, Enderson Moreira.