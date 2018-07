Fluminense termina período de treinos em Macaé O elenco do Fluminense treinou neste domingo em Macaé e encerrou o período de preparação iniciado na terça-feira na cidade do estado do Rio de Janeiro. De folga na segunda-feira, a delegação volta ao Rio ainda neste domingo e na terça-feira se apresentará nas Laranjeiras para continuar a intertemporada durante a paralisação do futebol brasileiro, em virtude da disputa da Copa do Mundo.