Fluminense termina preparação para domingo com rachão

Sem grandes ambições para domingo e já em clima de férias, o Fluminense realizou neste sábado seu último treino antes de enfrentar o Cruzeiro no Mineirão, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Cristóvão Borges comandou um animado rachão, no qual o time de Conca venceu e celebrou o "título" com os gritos de "é campeão".

Durante a semana, no entanto, o esboço da equipe que entrará em campo já havia sido realizado em atividades táticas e coletivos. O Fluminense deve entrar em campo com: Diego Cavalieri; Diguinho, Elivélton, Guilherme Mattis e Chiquinho; Valencia, Edson, Wagner e Conca; Fred e Rafael Sóbis.

Apesar de já estar fora da Libertadores, o Fluminense quer a vitória diante do campeão brasileiro para manter a quinta colocação. Isso faria com que a equipe entrasse na Copa do Brasil do ano que vem somente nas oitavas de final, junto com os times que vêm da Libertadores.

"Jogar com o campeão do Brasil é importante. Para eles pode ser uma partida de festa, de entrega de troféu, mas para o Fluminense será um jogo importante. Com a vitória ficaremos em quinto lugar e garantiremos a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, que pode nos tirar até seis jogos do ano que vem. Estamos focados para vencer, como mostramos diante da vitória sobre o Corinthians, que muitos não acreditavam que pudesse acontecer. Nosso grupo é forte, será o último jogo e vamos fazer de tudo para sair com a vitória", comentou o atacante Walter.