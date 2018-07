Fluminense toma susto, mas se classifica com 100% na Copa São Paulo

O Fluminense tomou um pequeno susto, mas conseguiu garantir a classificação à segunda fase da 46.ª Copa São Paulo de Futebol Júnior com 100% de aproveitamento. No início da noite deste domingo, o time carioca saiu na frente, tomou o empate, porém bateu o Noroeste por 3 a 1, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, pelo Grupo F.

Com a vantagem do empate para passar em primeiro da chave, o Fluminense terminou como líder absoluto com nove pontos, seguido pelo Noroeste, dono da casa, que ficou com seis. O adversário do time carioca na próxima fase será o Bahia, que ficou no empate com o Grêmio Prudente, por 1 a 1, em Presidente Prudente, e terminou como líder do Grupo E, com sete pontos.

Os paulistas tiveram a mesma pontuação e devem avançar à próxima fase como uma das seis melhores campanhas pelo índice técnico. Na preliminar, o Luverdense venceu o Comercial-PI por 3 a 2 e ficou na terceira posição, com três pontos. O time piauiense terminou como lanterna, sem pontuar.

BAHIA AVANÇA

O Bahia sofreu, mas conseguiu a sua vaga no Grupo E, em Presidente Prudente, ao empatar por 1 a 1 com o Grêmio Prudente. Os dois times terminaram com os mesmos sete pontos, mas o Bahia levou vantagem no saldo de gols: 6 a 3. O Prudente pode continuar na competição pelo índice técnico.

Na preliminar, o Osasco Audax venceu o Comercial-MS por 1 a 0, ficando em terceiro lugar, com três pontos. O time do Mato Grosso acabou na lanterna, sem pontuar em três jogos.

Assim como o Santos, o Internacional foi eliminado na primeira fase da Copinha. Com tradição nas categorias de base, a equipe gaúcha perdeu para o Ituano por 1 a 0, na noite deste domingo, no Estádio Novelli Júnior, e não conseguiu seguir no torneio entre os melhores segundo colocados. O time paulista teve a melhor campanha do Grupo L, com três vitórias nos três jogos.