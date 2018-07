Fluminense trabalha bola parada na véspera de clássico

RIO - O Fluminense encerrou na manhã deste sábado a sua preparação para o clássico com o Vasco, neste domingo, no Maracanã, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Nas Laranjeiras, o técnico Abel Braga aproveitou para realizar os últimos ajustes no time titular e trabalhou principalmente as jogadas de bola parada.

O treinador orientou principalmente os jogadores de defesa, pois está preocupado com o excesso de gols sofridos pela equipe - foram dez nas sete primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. As cobranças foram feitas principalmente por Rafael Sobis, Deco, que está de volta ao time titular, e Wagner, mas também contaram com a participação de Fred. Depois desse trabalho, os jogadores realizaram o tradicional recreativo.

Em décimo lugar no Campeonato Brasileiro, com nove pontos, o Fluminense perdeu as suas últimas três partidas, para Portuguesa (2 a 1), Botafogo (1 a 0) e Internacional (3 a 2). Por isso, o atacante Fred ressaltou a necessidade da equipe se recuperar no clássico contra o Vasco.

"A gente se prepara mais ainda por ser um clássico. Será um jogo difícil porque temos sequência de resultados negativos nos últimos três jogos. Mesmo assim, a confiança é muito grande, tivemos uma semana de trabalho muito boa, fizemos o melhor coletivo do ano e o plantel está praticamente completo. Infelizmente, somente o Valencia está fora", afirmou.