Fluminense trabalha para ter retorno de Thiago Neves Em uma semana na qual não há jogos, todas as atenções no Fluminense se voltam para a recuperação física de Thiago Neves. O apoiador, afastado com um estiramento muscular na coxa direita, está sendo trabalhado para atuar contra o Zamora-VEN, dia 29, pela Libertadores. Ele está vetado do confronto de sábado contra o Bonsucesso, pelo Estadual.