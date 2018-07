Fluminense treina com bola pela 1ª vez em Mangaratiba

MANGARATIBA - No segundo dia de treinos de pré-temporada em Mangaratiba, no Rio, o Fluminense realizou um trabalho com bola pela primeira vez nesta sexta-feira. Comandados pelo técnico Renato Gaúcho, o elenco foi dividido em seis grupos e fizeram uma atividade técnica, voltada para a manutenção de posse de bola e movimentação dos atletas.

Antes, os jogadores fizeram um trabalho físico na academia. Na quinta-feira, quando o elenco chegou à cidade, o dia já havia sido de treinos físicos. Os 32 jogadores participaram de um circuito para que a comissão técnica avaliasse a forma de cada um depois das férias.

O único desfalque deste grupo que está em Mangaratiba é o atacante Kenedy, que ficou no Rio para tratar de um problema no púbis. O elenco tricolor se prepara para o início do Campeonato Carioca. O Fluminense estreia no dia 18 de janeiro, diante do Madureira, em Moça Bonita.