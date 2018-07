Fluminense treina com Fred, mas não indica que time enfrenta o Macaé

RIO - O Fluminense fez, nesta terça-feira, em Macaé, o último treino antes da partida desta quarta-feira, contra o time da cidade, pela nona rodada do Campeonato Carioca. Mas o técnico Renato Gaúcho não deu qualquer indicação de qual equipe ele pretende escalar para tentar manter a liderança da competição - o Flu tem 19 pontos e fica à frente do Fla pelo saldo de gols.

Na atividade, o elenco participou apenas de um recreativo, sem a presença do treinador, que costuma brincar com seus comandados. Fred atuou normalmente, fez gols, e foi um dos destaques do treino. Ele não deve ser problema para jogar nesta quarta, às 19h30, no Moacyrzão, realizando sua segunda partida seguida.

Nesta terça, o volante Diguinho foi escalado para conceder entrevista coletiva e defendeu a formação tática que vem sendo usada por Renato, com três volantes. "Às vezes os críticos veem de outra maneira, mas a formação que a gente está jogando dá liberdade para os laterais apoiarem bastante. Tem treinador que gosta com três atacantes, mas com essa formação o time fica mais bem postado defensivamente", lembrou o jogador. O Flu vem de seis vitórias seguidas.