Fluminense treina com Jean na lateral e Valencia no meio O Fluminense está praticamente definido para o clássico de sábado, com o Botafogo, no Maracanã. Sem poder contar com o lateral-direito Bruno, lesionado, o técnico Cristóvão Borges deverá mesmo improvisar Jean no setor. Ele voltou a escalar o jogador na função no treino desta quinta, repetindo o que fizera na atividade de quarta-feira.