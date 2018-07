Fluminense treina com Julio Cesar no lugar de Deco

Sem poder contar com o meia Deco, contundido, o técnico Muricy Ramalho optou por improvisar o lateral Julio Cesar no meio-campo durante o treino do Fluminense nesta sexta-feira. Ele não quis confirmar a escalação, mas é bem provável que o time entre em campo com essa formação para enfrentar o Guarani, domingo, no Engenhão, pela última rodada do Brasileirão.

Muricy não pode contar com os dois jogadores que seriam substitutos imediatos de Deco - Tartá está suspenso e Marquinho se recupera de contusão. Assim, ainda busca um jogador para ocupar a posição no meio-campo. Durante o treino desta sexta-feira, ele chegou a trocar Julio Cesar pelo atacante Washington, deixando o time com uma formação bem ofensiva.

"Infelizmente, os nossos meias estão com problemas. Nós posicionamos o time de algumas maneiras para testar. Estamos estudando o Guarani para resolver isso e vamos ver como entrar em campo da melhor forma. Com o Julio Cesar podemos jogar de duas maneiras e vamos ver. Não é hora de inventar nada", afirmou Muricy, indicando que o lateral deve ser o escolhido.

Assim, a tendência é que o Fluminense seja escalado no jogo de domingo com Ricardo Berna; Mariano, Gum, Leandro Eusébio e Carlinhos; Diguinho, Valencia, Julio Cesar e Conca; Emerson e Fred. Líder do campeonato, o time carioca depende de uma vitória simples sobre o já rebaixado Guarani, no Engenhão lotado, para poder conquistar o título brasileiro.