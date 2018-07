Fluminense treina em São Paulo e Osvaldo diz: 'Não há tempo para lamentar'

"Não temos tempo para lamentar. Assim como se tivéssemos vencido, também não teria como comemorar muito. Já temos um jogo muito difícil pela frente no domingo, é um clássico e temos que virar a página novamente para o Campeonato Brasileiro porque temos seis jogos muito importantes para fazermos um bom término de ano", declarou.

Depois da derrota por 2 a 1 no tempo normal, o Fluminense foi batido nos pênaltis no Allianz Parque. O primeiro tempo da equipe foi bastante ruim, mas no segundo, dominou a posse de bola e chegou a perder grande chance no último minuto, com Fred. Por isso, Osvaldo ressaltou o desempenho tricolor.

"No segundo tempo, tivemos superioridade em relação ao time deles. E se tivesse que ter um classificado no tempo normal, seria o Fluminense. Fizemos por merecer essa vaga na final, mas infelizmente essas coisas acontecem no futebol. Então, é levantar a cabeça e seguir no Brasileiro dando o nosso melhor", afirmou.

Enquanto boa parte do elenco treinava em São Paulo, aqueles que não foram relacionados para o confronto de quarta-feira trabalharam nas Laranjeiras. A reapresentação dos jogadores está marcada para esta sexta, justamente no estádio do clube. No domingo, o time tricolor encara o Vasco no Engenhão, pelo Campeonato Brasileiro.