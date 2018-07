Fluminense treina lances de bola parada antes de jogo decisivo

RIO - Na véspera de sua estreia no Fluminense, o técnico Cristóvão Borges deu atenção especial nesta quarta-feira às jogadas de bola parada, no final da preparação do time para o duelo decisivo contra o Horizonte (CE), pela Copa do Brasil, nesta quinta, no Maracanã.

O trabalho de bola parada foi realizado após treino recreativo com duração de 30 minutos, que contou até com a participação de membros da comissão técnica. Depois, orientou os lances de bola parada. Wagner, Conca e Rafael Sobis foram os cobradores.

Cristóvão não confirmou, mas Sobis deve voltar ao time titular do Fluminense sob seu comando. O atacante, cobiçado pelo Corinthians, vem treinando na equipe principal e deve formar dupla de ataque com Fred, relegando Walter ao banco de reservas.

O Fluminense deve entrar em campo nesta quinta com Diego Cavalieri; Bruno, Gum, Elivélton e Carlinhos; Diguinho, Jean, Wagner e Conca; Rafael Sobis e Fred. Após perder por 3 a 1 na ida, o time carioca precisará vencer o Horizonte por pelo menos 2 a 0 para avançar à segunda fase da Copa do Brasil.