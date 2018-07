Fluminense treina no Uruguai e Abel não dá pistas de time para a Sul-Americana

Somente dois dias depois de ser vice-campeão do Campeonato Carioca, o Fluminense voltou o foco novamente para a Copa Sul-Americana e desembarcou em Montevidéu, no Uruguai, onde encara o Liverpool nesta quarta-feira. Pouco após chegar à capital do país, a delegação tricolor foi para o Estádio Centenário, onde treinou nesta terça.

O técnico Abel Braga permitiu a presença dos jornalistas ao longo do trabalho, mas não deu pistas da equipe que joga na quarta-feira. Ele dividiu o elenco disponível em dois times, sem determinar titulares e reservas, e comandou um trabalho técnico e tático em campo reduzido.

Depois desta atividade, alguns jogadores permaneceram no gramado para a prática de cobranças de pênalti. Após triunfar em casa por 2 a 0, o Fluminense pode até perder por dois gols de diferença, desde que marque ao menos um, que estará classificado para a próxima fase da Sul-Americana.

Apesar de Abel Braga não confirmar, a tendência é que o time carioca entre em campo com a mesma escalação que perdeu para o Flamengo no último domingo: Diego Cavalieri; Lucas, Renato Chaves, Henrique e Léo; Orejuela, Wendel e Sornoza; Richarlison, Wellington e Henrique Dourado.