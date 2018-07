Fluminense treina pênaltis para não repetir erro

A preparação do Fluminense é para enfrentar o Botafogo, no sábado, no Maracanã, pela semifinal da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. E o técnico Cuca, atento a todos os detalhes que podem decidir a classificação, colocou todos os jogadores para treinar pênaltis nesta quinta-feira.

Durante a atividade realizada no campo da Portuguesa, na Ilha do Governador, cada jogador fez pelo menos três cobranças. O atacante Fred, por exemplo, bateu 14 pênaltis. E abusando das paradinhas, marcou nove gols. Além disso, Cuca fez um trabalho específico de defesa contra ataque e também comandou um mini-coletivo.