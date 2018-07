Fluminense troca de fornecedor de material esportivo após duas décadas

"Agradeço a Adidas pela parceria e profissionalismo. Foi uma relação duradoura e muito importante para o Fluminense. A Adidas faz parte da história do Fluminense e tenho certeza de que o respeito e bom relacionamento entre as partes continuarão os mesmos", disse o presidente Peter Siemsen.

O próprio Fluminense destacou em nota oficial o sucesso da relação com a empresa alemã, também destacando a longevidade da parceria. "Uma relação de 19 anos, positiva para as duas partes, não por acaso, a mais longa do futebol brasileiro. O Fluminense Football Club agradece a adidas por ter marcado páginas importantes da história do clube", afirmou o Fluminense.

O acordo com a Dryworld terá cinco anos de duração, iniciando a partir de 2016. Os valores do contrato não foram revelados pelas partes, embora a direção do clube das Laranjeiras garanta que ele vai render um aumento de receita.

O clube das Laranjeiras é o primeiro brasileiro a confirmar oficialmente a assinatura do contrato de fornecimento de material esportivo com a empresa canadense, que está entrando no mercado brasileiro e deve anunciar acordo com outras equipes nas próximas semanas.

"Lançar a Dryworld no Brasil é o primeiro e mais relevante passo na direção de alavancar a nossa marca no mercado global, ao mesmo tempo em que trazemos qualidade e inovação para o mercado brasileiro", disse Matt Weingart, cofundador da Dryworld.

O fato do Fluminense ter sido o primeiro time brasileiro a assinar com a empresa canadense foi exaltado por Peter Siemsen. "O Fluminense sempre se caracterizou por ser um clube pioneiro. É desta forma que trabalho. Pensando no melhor para o clube, inovando, sem medo de desafios", comentou.