Fluminense troca diretor e mantém indefinição sobre técnico

RIO - O presidente do Fluminense, Peter Siemsen, deu entrevista coletiva no final da tarde desta terça-feira para falar sobre o planejamento para 2014, após o rebaixamento para a Série B no último domingo. A primeira mudança foi a troca do diretor executivo de futebol, com a saída de Rodrigo Caetano e a contratação de Felipe Ximenes. Mas ele manteve a indefinição sobre quem será o treinador do time na próxima temporada.

Dorival Júnior não deve continuar no comando do Fluminense, após ter sido contratado para a disputa das últimas cinco rodadas do Brasileirão, em substituição ao demitido Vanderlei Luxemburgo, e não ter conseguido evitar o rebaixamento para a Série B. Na entrevista desta terça-feira, Peter Siemsen evitou comentar sobre quem será o treinador para 2014, ressaltando que se concentrou inicialmente em trocar a gestão do clube.

Contratado no começo do ano passado, Rodrigo Caetano deixou o Fluminense de "comum acordo", revelou o presidente. Apesar de alegar um desgaste natural, Peter Siemsen elogiou bastante o dirigente e disse que "onde ele estiver, vai fazer um grande trabalho". Novo diretor executivo do clube, Felipe Ximenes trabalhou nos últimos quatro anos no Coritiba, de onde saiu em setembro, e já teve passagem anterior pelas Laranjeiras em 2009.

"Não discuti nada sobre técnico e jogadores. Vamos parte a parte. E a primeira parte foi de gestão", explicou o presidente do Fluminense, ao ser perguntado sobre mudanças na comissão técnica e no elenco. Apesar disso, ele falou especificamente do caso do atacante Fred, que poderia deixar o clube após o rebaixamento. "A gente conversou bastante em Salvador (onde disputou a última rodada do Brasileirão) e o Fluminense quer o Fred", avisou.

Reeleito presidente do Fluminense no último dia 23 de novembro - está no cargo desde janeiro de 2011 -, Peter Siemsen também prometeu fazer uma reestruturação interna após o rebaixamento. Ele disse que não se exime da culpa pela queda para a segunda divisão do futebol brasileiro, mas também ressaltou que está pagando por erros do passado na administração do clube.