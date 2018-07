Fluminense tropeça no Goiás e perde a liderança

Com 62 pontos, ocupa agora a vice-liderança do campeonato, um ponto atrás do Corinthians, a três rodadas do fim. Já o Goiás, com 32 pontos, ficou a sete de sair da zona do rebaixamento e está praticamente condenado a disputar a Série B em 2011.

Após um começo nervoso, em que o Fluminense não conseguia se encontrar em campo, o Goiás aproveitou bobeira da defesa rival para sair na frente, aos 19 minutos do primeiro tempo. Jones levantou na área e Rafael Moura se adiantou à zaga para cabecear no ângulo, sem chances de defesa para o goleiro Ricardo Berna.

Após o gol sofrido, o Fluminense parecia que iria enfim acordar. Mas continuou com dificuldades de articular jogadas e só levou perigo em uma jogada individual de Deco, em chute de fora da área. Aos 30 minutos a torcida já pedia Diguinho, volante conhecido pela entrega e disposição que pareciam faltar ao time.

Principal destaque do Fluminense no campeonato, o meia argentino Conca era bem marcado e não conseguia chegar ao gol do Goiás ou deixar Fred em boas condições de marcar. Aos 40 minutos, no entanto, aos trancos e barrancos, a dupla articulou tabela na área do time esmeraldino. Mas Harlei abafou chute de Conca, que foi pela linha de fundo.

O mau desempenho na primeira etapa pareceu ter desagradado a Muricy Ramalho. Atendendo à torcida, ele trocou Deco por Diguinho e Tartá por Washington, deixando o time mais ofensivo.

E o Fluminense começou o segundo tempo mais ligado. Logo no primeiro minuto ameaçou com chute de Carlinhos e cabeçada de Conca. A pressão era grande. O Fluminense tinha mais posse de bola, comandava as ações em campo e finalizava mais. Muricy lançou o time ainda mais à frente: tirou o volante Fernando Bob e colocou o atacante Rodriguinho para explorar as jogadas em velocidade.

Após cinco minutos em campo, Rodriguinho justificou sua entrada. Aos 38, sofreu pênalti após ser derrubado na área por Ernando. Conca então assumiu a responsabilidade e com uma bomba no meio do gol conseguiu o suado empate para o Fluminense. A torcida então cresceu no Engenhão e o Goiás se fechou na defesa. Simon deu quatro minutos de acréscimos e o mandante foi com tudo para cima tentar a virada. Mas, num contra-ataque do Goiás, escapou da derrota num chute de Felipe que passou perto da trave.

FICHA TÉCNICA:

Fluminense 1 x 1 Goiás

Fluminense - Ricardo Berna; Mariano, Leandro Euzébio, Andre Luis e Carlinhos; Valencia, Fernando Bob (Rodriguinho), Conca e Deco (Diguinho); Tartá (Washington) e Fred. Técnico - Muricy Ramalho

Goiás - Harlei; Douglas (Wendel Santos), Ernando, Valmir Lucas e Wellington Saci; Amaral, Marcão, Carlos Alberto (Jonílson), Marcelo Costa e Jones (Felipe); Rafael Moura. Técnico - Arthur Neto

Gols - Rafael Moura, aos 19 minutos do primeiro tempo; Conca (pênalti), aos 38 do segundo tempo.

Árbitro - Carlos Eugênio Simon (Fifa-RS).

Cartões amarelos - Mariano, Diguinho, Douglas, Ernando e Marcelo Costa.

Local - Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).